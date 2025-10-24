نجل فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده

ونشر محمد عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "يا طير الطاير"، وأهداه إلى والده تعبيرا عن شوقه الكبير له.
وعبّر الفنان الشاب الذي حقق في الآونة الأخيرة نجاحا واسعا في أعماله المشتركة مع والده، عن حزنه وحنينه إلى فضل السجين، من خلال كلمات الأغنية التي تقول: "لو فيك تجيبه لعندي.. ما وقف دمعي على خدي".
وتحمل الأغنية عبارات مليئة بالشوق والقلق والتعب من الفراق، في رسالة عاطفية مؤثرة من الابن إلى أبيه.
ويأتي هذا العمل بعد يومين فقط من جلسة استجواب تمهيدية خضع لها فضل شاكر أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، حيث اقتصرت الجلسة على إجراءات شكلية تمهيداً لانطلاق محاكمته المقررة في 15 ديسمبر 2025.
وكان شاكر قد سلّم نفسه إلى الجيش اللبناني في الخامس من أكتوبر الجاري عند مدخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013.
ويُذكر أن فضل شاكر، المولود في صيدا عام 1969 لأب لبناني وأم فلسطينية، يُعد من أبرز المطربين العرب في جيله، وقد اشتهر بأغانيه الرومانسية وصوته الدافئ. إلا أنه أعلن اعتزاله الفن عام 2012 بعد تقربه من الشيخ المتشدد أحمد الأسير.
وفي يونيو 2013 اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري. وأدت المعارك حينها إلى مقتل 18 عسكرياً و11 مسلحاً، وانتهت بسيطرة الجيش على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومن بينهم شاكر، مقراً لهم.
وبعد تلك الأحداث، توارى فضل شاكر عن الأنظار ولجأ إلى مخيم عين الحلوة، حيث بقي لسنوات.
وفي عام 2020، أصدر القضاء العسكري حكمين غيابيين بحقه، قضى الأول بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"التدخل في أعمال إرهابية عبر تقديم خدمات لوجستية لمنفذيها". أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، بتهمة تمويل جماعة الأسير وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.
وقد أكد شاكر عبر محاميه مراراً براءته من التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه لم يشارك في إطلاق النار على الجيش خلال أحداث عبرا.
وخلال الأعوام الأخيرة، اقتصر ظهور فضل شاكر على مقابلات إعلامية محدودة وبعض الإصدارات الغنائية القليلة، قبل أن يعود مؤخراً إلى الساحة الفنية بمجموعة من الأغاني الجديدة التي لاقت رواجاً كبيراً، من أبرزها أغنية "كيفك ع فراقي" التي قدمها مع نجله محمد، وحصدت أكثر من 113 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب منذ طرحها في يوليو الماضي.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
أنجلينا جولي تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة
-
بعدما علّق نشاطه الفنّي تضامناً مع والده... ماذا يُحضّر نجل الفنان فضل شاكر؟
-
انتصار جديد لشيرين عبد الوهاب في قضية سبّ مدير حساباتها السابق
-
رجل أعمال مصري يثير تفاعلاً واسعاً برقصة مع نانسي عجرم (فيديو)
-
"أسد".. محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد (فيديو)
-
تفاصيل تحضيرات النسخة المغربية من مسلسل "الهيبة"
-
"لم يكن أباً عظيماً".. شريف عرفة يثير جدلاً بتصريحاته الصادمة عن أحمد زكي
-
"المدينة البعيدة" يحطم الأرقام القياسية ويتصدّر الترند في تركيا