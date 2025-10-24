الجمعة 2025-10-24 10:02 ص
 

نجل فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده

نجل فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده
نجل فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده
 
الجمعة، 24-10-2025 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   وجه محمد نجل الفنان اللبناني فضل شاكر رسالة وجدانية إلى والده، الذي سلم نفسه قبل أسابيع إلى الجيش اللبناني تمهيدا لمحاكمته.اضافة اعلان


ونشر محمد عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "يا طير الطاير"، وأهداه إلى والده تعبيرا عن شوقه الكبير له.

وعبّر الفنان الشاب الذي حقق في الآونة الأخيرة نجاحا واسعا في أعماله المشتركة مع والده، عن حزنه وحنينه إلى فضل السجين، من خلال كلمات الأغنية التي تقول: "لو فيك تجيبه لعندي.. ما وقف دمعي على خدي".

وتحمل الأغنية عبارات مليئة بالشوق والقلق والتعب من الفراق، في رسالة عاطفية مؤثرة من الابن إلى أبيه.

ويأتي هذا العمل بعد يومين فقط من جلسة استجواب تمهيدية خضع لها فضل شاكر أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، حيث اقتصرت الجلسة على إجراءات شكلية تمهيداً لانطلاق محاكمته المقررة في 15 ديسمبر 2025.

وكان شاكر قد سلّم نفسه إلى الجيش اللبناني في الخامس من أكتوبر الجاري عند مدخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013.

ويُذكر أن فضل شاكر، المولود في صيدا عام 1969 لأب لبناني وأم فلسطينية، يُعد من أبرز المطربين العرب في جيله، وقد اشتهر بأغانيه الرومانسية وصوته الدافئ. إلا أنه أعلن اعتزاله الفن عام 2012 بعد تقربه من الشيخ المتشدد أحمد الأسير.

وفي يونيو 2013 اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري. وأدت المعارك حينها إلى مقتل 18 عسكرياً و11 مسلحاً، وانتهت بسيطرة الجيش على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومن بينهم شاكر، مقراً لهم.

وبعد تلك الأحداث، توارى فضل شاكر عن الأنظار ولجأ إلى مخيم عين الحلوة، حيث بقي لسنوات.

وفي عام 2020، أصدر القضاء العسكري حكمين غيابيين بحقه، قضى الأول بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"التدخل في أعمال إرهابية عبر تقديم خدمات لوجستية لمنفذيها". أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، بتهمة تمويل جماعة الأسير وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وقد أكد شاكر عبر محاميه مراراً براءته من التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه لم يشارك في إطلاق النار على الجيش خلال أحداث عبرا.

وخلال الأعوام الأخيرة، اقتصر ظهور فضل شاكر على مقابلات إعلامية محدودة وبعض الإصدارات الغنائية القليلة، قبل أن يعود مؤخراً إلى الساحة الفنية بمجموعة من الأغاني الجديدة التي لاقت رواجاً كبيراً، من أبرزها أغنية "كيفك ع فراقي" التي قدمها مع نجله محمد، وحصدت أكثر من 113 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب منذ طرحها في يوليو الماضي.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف حزيران

أسواق ومال النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف حزيران

الاتحاد الأوروبي يؤيد تحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يؤيد تحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تعبيرية

عربي ودولي مقتل 20 شخصا إثر اندلاع حريق في حافلة بولاية أندرا براديش الهندية

أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

أسواق ومال أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

نجل فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده

فن ومشاهير نجل فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده

عاجل مادورو إلى واشنطن: لا لحرب مجنونة .. أرجوكم

عربي ودولي مادورو إلى واشنطن: لا لحرب مجنونة .. أرجوكم

اكتشاف علمي يغير فهمنا للأحلام

منوعات اكتشاف علمي يغير فهمنا للأحلام

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد

الطقس أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة