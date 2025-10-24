مادورو إلى واشنطن: لا لحرب مجنونة .. أرجوكم

الجمعة 2025-10-24 10:03 ص
 

الجمعة، 24-10-2025 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   وجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، نداءً باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة قال فيه "لا لحرب مجنونة، أرجوكم"، مع تصاعد التوتر بين واشنطن و كراكاس.


وجاء تعليق مادورو بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سمح لوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، مع ارتفاع وتيرة الحملة العسكرية الأميركية ضد تجار المخدرات المزعومين في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وقال مادورو خلال اجتماع مع نقابات تدين له بالولاء: "نعم للسلام، نعم للسلام إلى الأبد، سلام إلى الأبد. لا لحرب مجنونة، أرجوكم".

ونشرت الولايات المتحدة طائرات وسفنًا حربية قبالة فنزويلا في إطار ما تسميه جهود مكافحة المخدرات، رغم عدم تقديمها أدلة حتى الآن على أن الأهداف التي ضربتها، وتشمل حتى الآن ثمانية قوارب وغواصة، منخرطة في التهريب.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن قاذفة أميركية واحدة على الأقل من طراز "بي-وان-بي" حلّقت فوق منطقة الكاريبي وسواحل فنزويلا، الخميس، في ثاني استعراض قوة للطائرات الأميركية في غضون أسبوع.

كما أعلنت ترينيداد وتوباغو، الخميس، أن سفينة حربية أميركية ستزور البلاد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب سواحل فنزويلا.

وأسفرت الضربات الأميركية التي بدأت في 2 سبتمبر عن مقتل 37 شخصًا على الأقل، وفقًا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام أميركية.

