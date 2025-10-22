الخميس 2025-10-23 01:10 ص
 

إدارة ترامب قلقة من احتمال خرق نتنياهو للاتفاق

تقرير: إدارة ترامب قلقة من احتمال خرق نتنياهو لاتفاق غزة
تقرير: إدارة ترامب قلقة من احتمال خرق نتنياهو لاتفاق غزة
 
الأربعاء، 22-10-2025 11:55 م
الوكيل الإخباري-  كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلقة من احتمال تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس.اضافة اعلان


وأوضح مسؤولون من داخل إدارة ترامب، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن القلق يساور إدارة ترامب من احتمال خرق نتنياهو للاتفاق، مضيفين أن الاستراتيجية المتبعة تتمثل في أن يعمل نائب الرئيس جي دي فانس، ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر على منع نتنياهو من استئناف الهجوم على حركة حماس.

وقال جي دي فانس، الأربعاء، خلال لقائه بنتنياهو، إن الزيارات التي يقوم بها مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل تهدف إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وليس إلى "مراقبة طفل صغير".

وأوضح فانس أن هناك الكثير من العمل للقيام به، وأن إدارة ترامب تواصل التأكيد على أن فريقها يقوم بما هو مطلوب منه.

وتضغط واشنطن لإتمام تطبيق خطة السلام ذات البنود العشرين التي قدمها ترامب في سبتمبر الماضي.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

السيسي: نتطلع لدور أوروبي كبير في مؤتمر إعادة إعمار غزة

عربي ودولي السيسي: نتطلع لدور أوروبي كبير في مؤتمر إعادة إعمار غزة

ا

عربي ودولي ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست

"استقبال قاسٍ".. هكذا قضى ساركوزي أول ليلة في السجن

عربي ودولي "استقبال قاسٍ".. هكذا قضى ساركوزي أول ليلة في السجن

ل

عربي ودولي الولايات المتحدة تدعو حلفاءها لتشديد العقوبات على روسيا

ا

عربي ودولي زيارة مفاجئة.. أوربان يتوجه إلى واشنطن

مقتل وإصابة 4 من "قوات شرطة الطاقة" في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد

عربي ودولي مقتل وإصابة 4 من "قوات شرطة الطاقة" في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد

ا

أخبار محلية وزير البيئة: البحر الميت ثروة فريدة تتطلب حماية وجهوداً علمية

تقرير: إدارة ترامب قلقة من احتمال خرق نتنياهو لاتفاق غزة

عربي ودولي إدارة ترامب قلقة من احتمال خرق نتنياهو للاتفاق



 
 





الأكثر مشاهدة