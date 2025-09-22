السعودية: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام

11:51 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إن مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام. اضافة اعلان





وأضاف بن فرحان، خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بأن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها الوحشية في غزة وانتهاكاتها في الضفة والقدس الشريف، داعيا بقية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية لاتخاذ الخطوة التاريخية بـ "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، التي سيكون لها بالغ الأثر في دعم الجهود باتجاه تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط".

