روسيا: محاولات إسرائيل إقامة منطقة عازلة بسوريا انتهاك للقانون الدولي

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن محاولات إسرائيل إقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات الأحادية تقوّض استقرار المنطقة وتزيد من تعقيدات المشهد الأمني على الحدود الجنوبية لسوريا.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان صحفي، أن هذا التحرك يشكل تهديداً مباشراً لأمن الشرق الأوسط، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا والالتزام بالقرارات الدولية، والدفع نحو مسار سياسي يمنع أي تصعيد إضافي ويضمن الحفاظ على الأمن الإقليمي.