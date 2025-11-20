روسيا: محاولات إسرائيل إقامة منطقة عازلة بسوريا انتهاك للقانون الدولي

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان صحفي، أن هذا التحرك يشكل تهديداً مباشراً لأمن الشرق الأوسط، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا والالتزام بالقرارات الدولية، والدفع نحو مسار سياسي يمنع أي تصعيد إضافي ويضمن الحفاظ على الأمن الإقليمي.
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية
-
روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد
-
اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
-
مقتل 30 شخصا في إندونيسيا جراء انزلاقات ترابية
-
فنزويلا تعتزم اعتبار زعيمة المعارضة ماتشادو "هاربة" في حال سفرها لتسلم جائزة نوبل للسلام
-
الدفاع الروسية: إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلادش
-
البيت الأبيض يعلّق على منشور ترامب عن "إعدام" نواب ديمقراطيين