الجامعة العربية ترحب باتفاق مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن البرنامج التنموي الموحد

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتوقيع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا على اتفاق البرنامج التنموي الموحد، مؤكداً أنه يمثل تطوراً مهماً يعزز العمل المؤسسي ويوحد الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.





وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في بيان، أن أبو الغيط أشار إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق وتنفيذه عملياً يدعم فرص الوصول إلى تسويات أوسع تسهم بتعزيز مسار توحيد المؤسسات، بما يلبي تطلعات المواطن الليبي.



كما أكد الأمين العام استعداد جامعة الدول العربية من خلال منظماتها المتخصصة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ البرنامج التنموي الموحد، وذلك في إطار التزام جامعة الدول العربية بمسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا ومرافقة الليبيين لإيجاد الحلول المناسبة لهم.

