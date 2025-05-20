الثلاثاء 2025-05-20 06:25 م
 

الصحة العالمية: اعتماد أول اتفاق عالمي بشأن الجوائح

الصحة العالمية
الصحة العالمية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، رسميا بالإجماع أول اتفاق عالمي بشأن الجوائح.

اضافة اعلان


واعتمدت الحكومات اليوم الاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، في جلسة عامة لجمعية الصحة العالمية، الدورة الـ 78 ، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية.
وأيد الاتفاق 124 دولة دون معارضة فيما صوتت 11 دولة بالامتناع عن التصويت.


وقالت المنظمة، إن هذا القرار التاريخي يتوج أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة، التي أطلقتها الحكومات استجابة للآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، ومدفوعا بهدف جعل العالم أكثر أمانا، وأكثر إنصافا في الاستجابة للجوائح المستقبلية.


ويحدد الاتفاق المبادئ والنهج والأدوات اللازمة لتحسين التنسيق الدولي عبر مجموعة من المجالات، من أجل تعزيز البنية الصحية العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.


ويشمل ذلك الوصول العادل وفي الوقت المناسب إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيصات.


وفي السياق، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الاتفاق "يمثل انتصارا للصحة العامة والعلم والعمل متعدد الأطراف، وسيضمن لنا، بشكل جماعي، أن نحمي العالم بشكل أفضل من تهديدات الجوائح المستقبلية.


وأضاف، أنه يمثل اعترافا من المجتمع الدولي بأن مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا يجب ألا تُترك عرضة لخسائر مماثلة لتلك التي تكبدناها خلال جائحة كوفيد-19".

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية أيمن الصفدي والرئيس السوري أحمد الشرع

أخبار محلية وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس السوري

العيسوي: الأردن بقيادة الملك ووعي أبنائه متمسك بوحدة وإرادة إصلاح ووفاء لقضية فلسطين

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية وثقافية وأكاديمية

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية يوم علمي هندسي في الجامعة الهاشمية

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير الشباب: الحركة الكشفية ركيزة تربوية في بناء الشخصية وتعزيز الوعي المجتمعي

لجنة الطاقة النيابية

أخبار محلية لجنة الطاقة النيابية تزور شركة الكهرباء الأردنية

شعار مديرية الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1568 حادثاً خلال الساعات الـ24 الماضية

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

ومديرًا للاتصال الحكومي في “فرسان التغيير”

أخبار محلية زكي أمجد وشاح رئيسًا للجنة العلاقات العامة لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 المنعقدة بالتعاون مع جامعة الدول العربية



 
 





الأكثر مشاهدة