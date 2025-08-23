السبت 2025-08-23 12:31 م
 

سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

علم سوريا
علم سوريا
 
السبت، 23-08-2025 09:03 ص
الوكيل الإخباري- نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته مصادر صحفية بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 سبتمبر المقبل.اضافة اعلان


وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، في رده على استفسار موقع تلفزيون سوريا، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين "منفي".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إندبندنت عربية" عن "مصادر سورية رفيعة المستوى" أن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من سبتمبر المقبل.

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى في باريس وفداً إسرائيلياً لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في اجتماع تمّ برعاية أميركية.

وذكرت الوكالة أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.

وأشارت "سانا" إلى أن المحادثات تأتي في إطار "الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".

ويعد هذا اللقاء امتداداً لاجتماع مماثل استضافته باريس أواخر يوليو بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، في وقت تحدثت مصادر دبلوماسية عن لقاءات مباشرة أخرى جرت بين الطرفين في العاصمة الأذربيجانية باكو.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت

عربي ودولي اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت

بوتين يتفاجأ بفتاة يافعة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول الذري الروسي

عربي ودولي بوتين يتفاجأ بفتاة يافعة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول الذري الروسي

إنا لله وإنا إليه راجعون

الوفيات وفيات السبت 23-8-2025

رئاسة الوزراء: 242 إجراءً تطويرياً في 93 موقعاً بجولات رئيس الوزراء

أخبار محلية رئاسة الوزراء: 242 إجراءً تطويرياً في 93 موقعاً بجولات رئيس الوزراء

الأردن يشارك في منتدى الطاقة الشمسية في بغداد

أخبار محلية الأردن يشارك في منتدى الطاقة الشمسية في بغداد

جيدكو تبدأ غدا ورشاتها التعريفية في جميع المحافظات

اقتصاد محلي جيدكو تبدأ غدا ورشاتها التعريفية في جميع المحافظات

3.291 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي خلال 5 شهور

اقتصاد محلي 3.291 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي خلال 5 شهور

شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تسير على طريق في دير البلح وسط قطاع غزة

أخبار محلية الأونروا: مخازننا في الأردن ومصر ممتلئة وجاهزة لملء 6 آلاف شاحنة إلى غزة



 
 





الأكثر مشاهدة