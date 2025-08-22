التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط.

وأشار الأمين العام في بيان اليوم الجمعة، إلى أن إعلان الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم (IPC) عن حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة ووصولها إلى مستويات كارثية، يعكس بوضوح سياسات التجويع الخطيرة وغير الإنسانية وغير القانونية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .