السبت 2025-08-23 12:45 ص
 

التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

مجلس التعاون لدول الخليج العربي
مجلس التعاون لدول الخليج
 
الجمعة، 22-08-2025 10:45 م

الوكيل الإخباري-    أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط.

وأشار الأمين العام في بيان اليوم الجمعة، إلى أن إعلان الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم (IPC) عن حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة ووصولها إلى مستويات كارثية، يعكس بوضوح سياسات التجويع الخطيرة وغير الإنسانية وغير القانونية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .


وجدد البديوي التأكيد لموقف دول مجلس التعاون الثابت، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع، مشددًا على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.

 
 
