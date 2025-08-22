روسيا تطلق تدريبات عسكرية بحرية واسعة في بحر البلطيق

وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي:"إن وحدات من الغواصين عرضت مهاراتها في رصد مجموعات عدائية تحت الماء والقبض عليها، وأيضا في استخدام طائرات مسيرة من طراز "إف بي في" لتدمير قوارب مسيرة لعدو مفترض بالمحاكاة، وتعمل هذه المسيّرة على إرسال بث مباشر من الكاميرا إلى نظارات خاصة يضعها الطيار الذي يتحكم في المسيّرة عن بعد".
-
أخبار متعلقة
-
التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة
-
ترامب: الجمع بين بوتين وزيلينسكي بالغ الصعوبة
-
روسيا: لا خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن
-
لافروف: روسيا لا تعارض مشاركة أوروبا في مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
-
الصين: مصرع 11 شخصا بحادثين منفصلين في منجم فحم وموقع بناء
-
لافروف: لا لقاء مرتقبا بين بوتين وزيلينسكي
-
فرض قيود على حركة الطائرات في مطارات جنوب غرب روسيا
-
الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته