السبت 2025-08-23 12:44 ص
 

روسيا تطلق تدريبات عسكرية بحرية واسعة في بحر البلطيق

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار
روسيا
 
الجمعة، 22-08-2025 10:47 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إطلاق تدريبات عسكرية بحرية واسعة النطاق في بحر البلطيق تضمنت التمرن على صد هجوم تحت الماء، استخدم خلالها أحدث التقنيات العسكرية والأسلحة.

اضافة اعلان


وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي:"إن وحدات من الغواصين عرضت مهاراتها في رصد مجموعات عدائية تحت الماء والقبض عليها، وأيضا في استخدام طائرات مسيرة من طراز "إف بي في" لتدمير قوارب مسيرة لعدو مفترض بالمحاكاة، وتعمل هذه المسيّرة على إرسال بث مباشر من الكاميرا إلى نظارات خاصة يضعها الطيار الذي يتحكم في المسيّرة عن بعد".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

طلبة مدارس

أخبار محلية الأردن.. 1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون للمدارس الحكومية الأحد

اختتام مهرجان صيف عجلون بحفل فني وترفيهي مميز

أخبار محلية اختتام مهرجان صيف عجلون بحفل فني وترفيهي مميز

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تواصل إزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع

وزارة الأوقاف

أخبار محلية اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في منطقة الشجرة بالرمثا

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية هيئة الاتصالات تطلق مشروع نقل الأرقام مع الاحتفاظ بها لدعم التحول الرقمي

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار

عربي ودولي روسيا تطلق تدريبات عسكرية بحرية واسعة في بحر البلطيق

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

عربي ودولي التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان



 
 





الأكثر مشاهدة