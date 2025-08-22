روسيا تطلق تدريبات عسكرية بحرية واسعة في بحر البلطيق

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إطلاق تدريبات عسكرية بحرية واسعة النطاق في بحر البلطيق تضمنت التمرن على صد هجوم تحت الماء، استخدم خلالها أحدث التقنيات العسكرية والأسلحة.

