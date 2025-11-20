فانس: ترامب يستحق جائزة نوبل السلام فهو إنساني بطبعه

وقال فانس متحدثا في قاعة أندرو دبليو ميلون بواشنطن: "عندما تتوقف الدول عن الاقتتال فيما بينها وتستخدم مواهبها الاقتصادية لإنتاج سلع مفيدة بدلا من الأسلحة، فإن ذلك يخلق فرصا هائلة للأمريكيين".
وأضاف: "الرئيس يركز على السلام فهو إنساني بطبعه".
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية قد أبرمت ثماني اتفاقيات سلام، وتعمل على الاتفاقيتين التاسعة والعاشرة.
وتابع فانس: "إذا ارتفع العدد إلى عشرة فإن جائزة نوبل يجب أن تذهب إلى دونالد ترامب، مع أنه استحقها بعد الاتفاقية الأولى".
وختم فانس: "ترامب صارم ولكنه ليس عنيفا، ويتصور مستقبلا تنخرط فيه الدول في التجارة، لا في تدمير بعضها البعض".
هذا ومُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.
وتنافس على الجائزة هذا العام 338 مرشحا، بينهم 244 فردا و94 منظمة، من أبرزهم ترامب نفسه، والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، ومنظمة الصحة العالمية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومن المقرر أن تقام مراسم تسليم الجائزة في العاصمة النرويجية أوسلو في 10 ديسمبر، الذكرى السنوية لوفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل، بقيمة مالية تبلغ 11 مليون كرونة نرويجية (نحو 1.17 مليون دولار أمريكي).
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية
-
روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد
-
اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
-
مقتل 30 شخصا في إندونيسيا جراء انزلاقات ترابية
-
فنزويلا تعتزم اعتبار زعيمة المعارضة ماتشادو "هاربة" في حال سفرها لتسلم جائزة نوبل للسلام
-
الدفاع الروسية: إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلادش
-
البيت الأبيض يعلّق على منشور ترامب عن "إعدام" نواب ديمقراطيين