فانس: ترامب يستحق جائزة نوبل السلام فهو إنساني بطبعه

الوكيل الإخباري- صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الرئيس دونالد ترامب يستحق فعلا جائزة نوبل للسلام، مشيدا بجهوده في التوسط في اتفاقيات السلام ورغبته في "استبدال الحروب بالتعاون الاقتصادي".



وقال فانس متحدثا في قاعة أندرو دبليو ميلون بواشنطن: "عندما تتوقف الدول عن الاقتتال فيما بينها وتستخدم مواهبها الاقتصادية لإنتاج سلع مفيدة بدلا من الأسلحة، فإن ذلك يخلق فرصا هائلة للأمريكيين".



وأضاف: "الرئيس يركز على السلام فهو إنساني بطبعه".

اضافة اعلان



وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية قد أبرمت ثماني اتفاقيات سلام، وتعمل على الاتفاقيتين التاسعة والعاشرة.



وتابع فانس: "إذا ارتفع العدد إلى عشرة فإن جائزة نوبل يجب أن تذهب إلى دونالد ترامب، مع أنه استحقها بعد الاتفاقية الأولى".



وختم فانس: "ترامب صارم ولكنه ليس عنيفا، ويتصور مستقبلا تنخرط فيه الدول في التجارة، لا في تدمير بعضها البعض".



هذا ومُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.



وتنافس على الجائزة هذا العام 338 مرشحا، بينهم 244 فردا و94 منظمة، من أبرزهم ترامب نفسه، والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، ومنظمة الصحة العالمية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



ومن المقرر أن تقام مراسم تسليم الجائزة في العاصمة النرويجية أوسلو في 10 ديسمبر، الذكرى السنوية لوفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل، بقيمة مالية تبلغ 11 مليون كرونة نرويجية (نحو 1.17 مليون دولار أمريكي).