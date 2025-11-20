الجمعة 2025-11-21 03:58 م
 

"الصحة العالمية" تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتها المقبلة

الخميس، 20-11-2025

الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتها المقبلة لفترة 2026-2027، مع سعيها جاهدة لتعويض انسحاب الولايات المتحدة منها هذا العام.

وقرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كانت بلاده أكبر دولة مانحة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وقف تمويلها منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025. وبناء عليه، اضطرت المنظمة الى أن تخفض موازنتها المقرّة مسبقا، من 5.3 مليارات دولار الى 4.2 مليارات.


وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال إحاطة للدول الأعضاء الأربعاء: "كان هذا العام من الأصعب في تاريخ منظمة الصحة العالمية؛ إذ خضنا عملية صعبة ولكنها ضرورية لتحديد الأولويات وإعادة التوجيه (للموارد)، مما أدى إلى تقليص كبير في قوتنا العاملة".


وأضاف "نقترب من نهاية هذه العملية".


وأشار إلى أن المنظمة أمّنت 75% من التمويل لموازنة 2026-2027، لكنها ما تزال تواجه عجزا قدره مليار دولار، لافتا إلى أنها في وضع "أسوأ بكثير مما كانت عليه لجهة حشد الموارد".


وكانت الدول الأعضاء وافقت في أيار على زيادة المساهمات الإلزامية بنسبة 20%. لكن المنظمة ما تزال تعتمد بشكل كبير على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى.

 
 
