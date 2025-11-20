الدفاع السورية: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"قسد" على نقاط للجيش في ريف الرقة

وأضافت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش رد على مصادر النيران ونفذ هجوما عكسيا مباشرا أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد القوات المعتدية.
وحملت وزارة الدفاع السورية قوات "قسد" مسؤولية هذا الاعتداء الذي وصفته بـ"الغادر" والمتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش.
