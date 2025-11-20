الدفاع السورية: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"قسد" على نقاط للجيش في ريف الرقة

11:08 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع السورية، الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هاجمت نقاط انتشار الجيش السوري في منطقة معدان بريف الرقة بعد منتصف الليل، وسيطرت على عدة مواقع عقب تمهيد عنيف باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى مقتل جنديين من الجيش وإصابة آخرين. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش رد على مصادر النيران ونفذ هجوما عكسيا مباشرا أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد القوات المعتدية.



وحملت وزارة الدفاع السورية قوات "قسد" مسؤولية هذا الاعتداء الذي وصفته بـ"الغادر" والمتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش.