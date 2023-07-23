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أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير

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الأحد، 23-07-2023 03:08 م

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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بيت بالإيجار ، ولقمة عيش قاسية ،واثاث هالك ، ومنزل لا يحوي على كسرة خبز  ودعاء إلى الله أن ينقذ سيدة من هلاك الفقر.

ميسون عاشور سيدة أربعينية تعاني الأمرين تقطن في منزل بالإيجار، وقد تكالبت عليها الحياة، إلى أن وصل الحال إلى عدم امتلاكها حتى مأوى في محافظة إربد.

وبدا على صوتها مدى الألم، وأنها بأمس الحاجة لمد يد العون لها ، حيث تراكم عليها إيجار المنزل، عدا عن عدم وجود طعام يسد رمقها فقد طلب منها مالك المنزل الإخلاء قبل نهاية الاسبوع الحالي.

وأشارت إلى انها ترث من والدها المتوفي 124 دينارا فقط مبينة أن الديون أثقلت كاهلها فقد وصلت المطالبات المالية إلى أكثر من 3 آلاف دينار.

وناشدت عبر " الوكيل الإخباري" بمساعدتها وانقاذها، بتوفير مقومات الحياة لها ، مبينة أنه لا تستطيع ان توفر مأوى لها.

 

للتواصل: 0792143734

 




 

 


 

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