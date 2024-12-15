الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش

وعبر جلالة الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بالمناسبتين، سائلا المولى جلت قدرته أن يعيدهما على جلالة الملك حمد بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب البحريني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
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