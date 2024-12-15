الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين لبلاده، والذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش.

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