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الإحصاءات: انطلاق مرحلة "الحزم" الأسبوع القادم لأكبر تعداد بتاريخ الأردن

صورة جوية للعاصمة عمان
صورة جوية للعاصمة عمان
الأحد، 15-12-2024 12:39 م
الوكيل الإخباري-   أكد مصدر في دائرة الإحصاءات العامة بأن 240 باحث يشاركون الآن في تجربة ميدانية لحزم "البلوكات" السكنية تمهيداً لانطلاق مرحلة الحزم ، وهي المرحلة الأولى في التعداد السكاني الأكبر من نوعه في تاريخ الأردن .اضافة اعلان


وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن الأسبوع القادم سيشهد انطلاق مرحلة الحزم بشكل رسمي ، ومن ثم ستبدأ عملية الحصر السكاني ، وفيها يتم زيارة الأسر والمنازل والتأكد من الأعداد بشكل دقيق للغاية .

وفي ختام هذه العملية تأتي عملية العد للخروج بنتيجة نهائية للتعداد السكاني في الأردن للعام 2025 ، حيث من المتوقع أن يشارك في هذه العملية 8000 باحث وباحثة .

وعملية الحزم تختص بحزم البلوكات من خلال تمييز المنازل وتجنب إحصاءها أكثر من مرة ، أو إغفالها من عملية الإحصاء ، حيث يتكون البلوك الواحد من 100 منزل ، كما أن عملية الإحصاء السابقة ضمت حزم 19 ألف بلوك في المملكة ، ومن المتوقع أن تضم عملية الحزم للإحصاء القادم على 23 ألف بلوك منزلي في الأردن .
 
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