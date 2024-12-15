الإحصاءات: انطلاق مرحلة "الحزم" الأسبوع القادم لأكبر تعداد بتاريخ الأردن

12:39 م

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الوكيل الإخباري- أكد مصدر في دائرة الإحصاءات العامة بأن 240 باحث يشاركون الآن في تجربة ميدانية لحزم "البلوكات" السكنية تمهيداً لانطلاق مرحلة الحزم ، وهي المرحلة الأولى في التعداد السكاني الأكبر من نوعه في تاريخ الأردن . اضافة اعلان





وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن الأسبوع القادم سيشهد انطلاق مرحلة الحزم بشكل رسمي ، ومن ثم ستبدأ عملية الحصر السكاني ، وفيها يتم زيارة الأسر والمنازل والتأكد من الأعداد بشكل دقيق للغاية .



وفي ختام هذه العملية تأتي عملية العد للخروج بنتيجة نهائية للتعداد السكاني في الأردن للعام 2025 ، حيث من المتوقع أن يشارك في هذه العملية 8000 باحث وباحثة .



وعملية الحزم تختص بحزم البلوكات من خلال تمييز المنازل وتجنب إحصاءها أكثر من مرة ، أو إغفالها من عملية الإحصاء ، حيث يتكون البلوك الواحد من 100 منزل ، كما أن عملية الإحصاء السابقة ضمت حزم 19 ألف بلوك في المملكة ، ومن المتوقع أن تضم عملية الحزم للإحصاء القادم على 23 ألف بلوك منزلي في الأردن .