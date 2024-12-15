الإحصاءات: انطلاق مرحلة "الحزم" الأسبوع القادم لأكبر تعداد بتاريخ الأردن

وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن الأسبوع القادم سيشهد انطلاق مرحلة الحزم بشكل رسمي ، ومن ثم ستبدأ عملية الحصر السكاني ، وفيها يتم زيارة الأسر والمنازل والتأكد من الأعداد بشكل دقيق للغاية .
وفي ختام هذه العملية تأتي عملية العد للخروج بنتيجة نهائية للتعداد السكاني في الأردن للعام 2025 ، حيث من المتوقع أن يشارك في هذه العملية 8000 باحث وباحثة .
وعملية الحزم تختص بحزم البلوكات من خلال تمييز المنازل وتجنب إحصاءها أكثر من مرة ، أو إغفالها من عملية الإحصاء ، حيث يتكون البلوك الواحد من 100 منزل ، كما أن عملية الإحصاء السابقة ضمت حزم 19 ألف بلوك في المملكة ، ومن المتوقع أن تضم عملية الحزم للإحصاء القادم على 23 ألف بلوك منزلي في الأردن .
-
أخبار متعلقة
-
الأوبئة: مراجعات المستشفيات بسبب الأمراض التنفسية ضمن معدلها الطبيعي ولا فيروسات جديدة
-
انقلاب قاطرة ومقطورة في إربد يتسبب بأزمة مرورية - فيديو
-
فيديو وصور - حريق مركبة يغلق نفق الواحة
-
تفاصيل وفاة ٤ اطفال من عائلة اردنية في السعودية - اسماء
-
الإعلان عن وفاة جديدة بحريق دار المسنين في عمّان
-
الضريبة تؤكد: لا رفع على أسعار الدخان والأسعار بقيت كما كانت قبل القائمة المتداولة
-
الأزمات: التمرين الوطني الأسبوع القادم لن يؤثر على الحياة العامة ولن تُطلق صافرات الإنذار
-
شهود عيان: اندلاع حريق بمحل البسة في عمان (فيديو)