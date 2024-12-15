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شركة وضوح تقيم حفل نهاية العام باستعراض إنجازاتها ورؤيتها للمستقبل

غه
خلال الحفل
الأحد، 15-12-2024 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   أقامت شركة وضوح المختصة بإدارة عمليات العديد من المؤسسات المالية وغير المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم حفل نهاية العام 2024 باستعراض النجاحات التي حققتها الشركة على مدار العام.

وتضمن الحفل، الذي أقيم في فندق السانت ريجيس بالعاصمة عمّان خطابات من مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي السيد وهيب جوزيف المشيني ومديرها العام السيد عامر المشيني، حيث استعرض الإنجازات التي تحققت خلال العام الحالي.

وركز الحفل الذي حظي باهتمام كبير على إنجازات الشركة في عام 2024 وعلى رؤيتها للمستقبل بتوفير فرص عمل متميزة للشباب الأردني.

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