شركة وضوح تقيم حفل نهاية العام باستعراض إنجازاتها ورؤيتها للمستقبل

وتضمن الحفل، الذي أقيم في فندق السانت ريجيس بالعاصمة عمّان خطابات من مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي السيد وهيب جوزيف المشيني ومديرها العام السيد عامر المشيني، حيث استعرض الإنجازات التي تحققت خلال العام الحالي.
وركز الحفل الذي حظي باهتمام كبير على إنجازات الشركة في عام 2024 وعلى رؤيتها للمستقبل بتوفير فرص عمل متميزة للشباب الأردني.
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