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رفع أجرة حافلات صويلح / الزرقاء وهيئة النقل ترد

أسعار الذهب الاثنين 20/9/2021

الإثنين، 20-09-2021 11:12 ص

رفع أجرة حافلات صويلح / الزرقاء وهيئة النقل ترد

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات- أكدت الناطق الاعلامي باسم هيئة النقل البري، عبلة وشاح، اليوم الاثنين، أن أجرة خط ياجوز (الزرقاء) الواصل إلى منطقة صويلح قد تم تعديلها من قبل الهيئة.

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وقالت وشاح بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن التسعيرة الجديدة بسبب تحويلة الباص السريع، مبينة أنها مؤقتة وستنتهي بانتهاء أعمال المشروع.

 

واشارت إلى أن الهيئة رفعت الأجرة بمقدار 10 قروش، مبينة أن معادلة الهيئة احتسبت 11 قرشاً كزيادة و لكن تم الاتفاق على 10 قروش فقط.

 

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكوى من المواطن عبد الرحمن عمر، برفع أجرة حافلات ياجوز- صويلح من 55 قرشا إلى 65 قرشا.

 

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