شركة ميناء حاويات العقبة توقع اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان لتوسيع نطاق التوعية بسرطان الثدي في العقبة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، عن اتفاقية تعاون وقعتها مع مؤسسة الحسين للسرطان لدعم أحد برامجها "البرنامج الأردني لسرطان الثدي"، لتنفيذ مشروع مجتمعي توعوي شامل، يعكس التزام الشركة بدورها المحوري في تعزيز الصحة العامة عبر تشجيع الكشف المبكر وتعزيز نسبته في العقبة. اضافة اعلان





وفي إطار المشروع الذي يتم تنفيذه تحت شعار "الوعي قوة"، تواصل الشركة مساندة جهود المؤسسة من خلال تنظيم المحاضرات والأنشطة التوعوية المتنوعة حول سرطان الثدي وخدمات الكشف المبكر، والتي تستهدف بشكل خاص السيدات الأقل حظاً في العقبة. وإلى جانب ذلك، ستتكفل الشركة بتغطية تكاليف إجراء فحوصات الماموجرام لهؤلاء السيدات. وستنفذ المبادرة من خلال الزيارات المنزلية الميدانية، مع توفير وسائل نقل للسيدات اللواتي سيخضعن للفحوصات لتسهيل وصولهن إلى الخدمات الصحية.



وبموجب الاتفاقية، ستتولى مؤسسة الحسين للسرطان تدريب 25 متطوعة على مهارات التوعية بسرطان الثدي المعززة بمهارات التواصل المجتمعي.



هذا وسيشتمل المشروع على تنفيذ 400 جلسة توعوية تستهدف 6 آلاف سيدة في العقبة، كما سيتضمن إقامة فعالية عامة تستهدف 200 شخصاً من أبناء المجتمع، وتحويل ما لا يقل عن 100 سيدة لإجراء فحوصات الماموجرام.



وفي تعليق له حول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف: "نؤمن بأهمية الإسهام في تحسين جودة الحياة بالمجتمعات التي نعمل ضمنها، الأمر الذي يقف وراء شراكتنا مع مؤسسة الحسين للسرطان، التي تعكس التزامنا بالتنمية المستدامة في العقبة، حيث يقترن النمو الاقتصادي بالاستثمار في الصحة والتعليم والفرص، والتي نفخر بدعم جهودها الرامية لتمكين السيدات بالوعي والمعرفة وإتاحة خدمات الكشف المبكر المنقذة للحياة أمامهن."



من جهتها، أعربت نسرين قطامش، المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، عن فخرها بالتعاون مع شركة ميناء حاويات العقبة في هذا المشروع المجتمعي الهام، مؤكدة أن له تأثيراً مباشراً وملموساً على حياة السيدات في جنوب المملكة. وبيّنت أن الكشف المبكر يُعد الأداة الأقوى في مواجهة سرطان الثدي، مشيدة بالدعم السخي الذي قدمته الشركة، والذي سيساهم في إزالة العوائق الجغرافية والمالية التي قد تعيق حصول السيدات على خدمات الكشف المبكر، وأضافت أن هذا التعاون يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحسين نتائج الصحة العامة، معربة عن تطلعها لتوسيع نطاق هذا النموذج الرائد للرعاية المجتمعية ليشمل المنطقة بأكملها.







ويأتي دعم شركة ميناء حاويات العقبة لمؤسسة الحسين للسرطان امتداداً للشراكة الاستراتيجية الطويلة بين الطرفين؛ حيث تواصل الشركة منذ 9 أعوام دعم تحسين خدمات علاج مرض السرطان في محافظات الجنوب. وكانت الشركة قد قدمت تبرعات سخية سابقة لمركز الحسين للسرطان، تضمنت تبرعاً من خلال برنامج التسمية والتشريف؛ حيث سميت بموجبه وحدة العلاج الكيماوي في مبنى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باسمها. وعبر مبادراتها المماثلة المتواصلة، تستمر الشركة بتجسيد التزامها العميق بتعزيز الصحة والسلامة في المجتمعات التي تخدمها.