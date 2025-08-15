تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيارات 24 ،18، 14، 77.6 دينارا، 60 دينارا، 45.7 دينارا، على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
انخفاض إجمالي الدين العام 382 مليون دينار لنهاية حزيران ليسجّل 46 مليار دينار
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس
-
الإيرادات المحلية تصل لـ 4.669 مليار دينار خلال النصف الأول
-
4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء