تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

08:44 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين، اليوم الجمعة، 67.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.





كما بلغ سعر غرام الذهب من عيارات 24 ،18، 14، 77.6 دينارا، 60 دينارا، 45.7 دينارا، على التوالي.




