تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14، وفي مرتفعات الشراة 29 - 13، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
