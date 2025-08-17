بدء التقديم للاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر اليوم إلكترونيا

06:35 ص

الوكيل الإخباري- أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، أن اللجنة العليا للمكرمة الملكية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، أقرت المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية للعام الجامعي الحالي.





وقال الخطيب، إنّ عملية تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية ستبدأ اعتبارا من الأحد، وتستمر لمدة أسبوع.



وأشار إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا بالكامل عبر الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد.