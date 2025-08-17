بدء التقديم للاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر اليوم إلكترونيا

وقال الخطيب، إنّ عملية تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية ستبدأ اعتبارا من الأحد، وتستمر لمدة أسبوع.
وأشار إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا بالكامل عبر الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء
-
بدء دوام الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية اليوم
-
3860 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
الأردن يرحب بقمة ألاسكا بين ترمب وبوتين
-
اختتام فعاليات مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة
-
الأردن يدين اعتداءات إسرائيل المتواصلة على مسيحيي القدس والتضييق عليهم