الأحد 2025-08-17 07:53 ص
 

بدء التقديم للاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر اليوم إلكترونيا

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
الأحد، 17-08-2025 06:35 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، أن اللجنة العليا للمكرمة الملكية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، أقرت المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية للعام الجامعي الحالي.اضافة اعلان


وقال الخطيب، إنّ عملية تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية ستبدأ اعتبارا من الأحد، وتستمر لمدة أسبوع.

وأشار إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا بالكامل عبر الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاحد ، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21، إلى 67.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.4 دينارا لجهة الشراء.

اقتصاد محلي عاجل كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاحد

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 17-8-2025

مقياس ريختر

عربي ودولي زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إندونيسيا

غزة

فلسطين 7 شهداء في غارة على ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة

عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية بدء التقديم للاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر اليوم إلكترونيا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

قوات الاحتلال تدهم منزل أسير محرر بمخيم عسكر الجديد

فلسطين قوات الاحتلال تدهم منزل أسير محرر بمخيم عسكر الجديد



 
 





الأكثر مشاهدة