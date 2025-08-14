التربية ترفع رسوم الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية الى 800 - 1200 ديناراً

ووفق تعميم للوزارة تستوفى من الطلبة غير الاردنيين الراغبين في الدراسة في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الاول 30 ديناراً للمرحلة الاساسية ، 40 ديناراً للمرحلة الثانوية الاكاديمي ،75 ديناراً للتعليم المهني والتقني .
واكد التعميم انه اعتباراً من بداية الفصل الثاني سيتم استيفاء مبلغ 800 ديناراً لمرحلة التعليم الاساسي والثانوي الاكاديمي ، و1200 ديناراً لمرحلة التعليم الثانوي وذلك قيمة التبرعات للعام الدراسي .
