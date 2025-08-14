الخميس 2025-08-14 02:42 م
 

التربية ترفع رسوم الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية الى 800 - 1200 ديناراً

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 14-08-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   رفعت وزارة التربية والتعليم  رسوم الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية .

ووفق تعميم للوزارة تستوفى من الطلبة غير الاردنيين الراغبين في الدراسة في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الاول 30 ديناراً للمرحلة الاساسية ، 40 ديناراً للمرحلة الثانوية الاكاديمي ،75 ديناراً للتعليم المهني والتقني .

واكد التعميم انه اعتباراً من بداية الفصل الثاني سيتم استيفاء مبلغ 800 ديناراً لمرحلة التعليم الاساسي والثانوي الاكاديمي ، و1200 ديناراً لمرحلة التعليم الثانوي وذلك قيمة التبرعات للعام الدراسي .

ويستثني القرار وفق الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات لموقع الوكيل الاخباري ابناء الاردنيات الحاصلين على البطاقة التعريفية وابناء قطاع غزة والمسجلين في المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الحاصلين على بطاقة لجوء . 

 


Image1_820251412491223597264.jpg 

 
 
