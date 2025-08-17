زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إندونيسيا

07:20 ص

ذكر "مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض"، اليوم الأحد، أن زلزالاً هز مدينة "سولاويسي" في إندونيسيا.





وأضاف المركز الألماني أن الزلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس "ريختر" ووقع على عمق 10 كيلومترات.



وفي وقت سابق السبت، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة مقاطعة "بابوا" شرق إندونيسيا، بحسب "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية".



