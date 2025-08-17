الأحد 2025-08-17 07:54 ص
 

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إندونيسيا

الأحد، 17-08-2025 07:20 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر "مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض"، اليوم الأحد، أن زلزالاً هز مدينة "سولاويسي" في إندونيسيا.اضافة اعلان


وأضاف المركز الألماني أن الزلزال  بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس "ريختر" ووقع على عمق 10 كيلومترات.

وفي وقت سابق السبت، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة مقاطعة "بابوا" شرق إندونيسيا، بحسب "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية".
 
 
