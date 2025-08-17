فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

كما اعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهرائي عن مناطق في اربد اليوم الاحد.
