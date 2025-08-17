فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان اليوم.

كما اعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهرائي عن مناطق في اربد اليوم الاحد.

اضافة اعلان