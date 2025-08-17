الأحد 2025-08-17 07:53 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء
 
الأحد، 17-08-2025 06:27 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان اليوم.
كما اعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهرائي عن مناطق في اربد اليوم الاحد.

اضافة اعلان

 


Image1_820251762533138585162.jpg
Image2_820251762533138585162.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاحد ، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21، إلى 67.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.4 دينارا لجهة الشراء.

اقتصاد محلي عاجل كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاحد

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 17-8-2025

مقياس ريختر

عربي ودولي زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إندونيسيا

غزة

فلسطين 7 شهداء في غارة على ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة

عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية بدء التقديم للاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر اليوم إلكترونيا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

قوات الاحتلال تدهم منزل أسير محرر بمخيم عسكر الجديد

فلسطين قوات الاحتلال تدهم منزل أسير محرر بمخيم عسكر الجديد



 
 





الأكثر مشاهدة