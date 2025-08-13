الأرصاد تكشف عن موعد انحسار الموجه الحارة بالكامل

06:56 م

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة ستبدأ بالتراجع يوم الجمعة، على أن تنحسر بشكل كامل يوم السبت. اضافة اعلان





وأكد آل خطاب أن الأجواء ستشهد انخفاضاً تدريجياً على درجات الحرارة اعتباراً من مساء الجمعة، مع عودة الطقس الصيفي الاعتيادي في مختلف مناطق المملكة.