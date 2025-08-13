الأرصاد تكشف عن موعد انحسار الموجه الحارة بالكامل

وأكد آل خطاب أن الأجواء ستشهد انخفاضاً تدريجياً على درجات الحرارة اعتباراً من مساء الجمعة، مع عودة الطقس الصيفي الاعتيادي في مختلف مناطق المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
عودة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة شمال عمان
-
مهم من الغذاء والدواء لحفظ الأدوية خلال موجة الحر
-
سائق أردني يُعيد 8 آلاف دينار نُسيت في مركبته
-
عقل: الأردن يملك فائضا كهربائيا والتحول للطاقة المتجددة ضرورة
-
في ظل موجة الحر.. خبير طاقة يوجه رسالة لمالكي المركبات الكهربائية
-
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
-
مصدر ينفي تعطيل الدوائر الحكومية يومي الثلاثاء والاربعاء بسبب الاحوال الجوية
-
فيديو - مجموعة من الكلاب تلاحق طفلاً في عين الباشا .. وغياب واضح للبلدية ودورها