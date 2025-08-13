الأربعاء 2025-08-13 08:38 م
 

الأرصاد تكشف عن موعد انحسار الموجه الحارة بالكامل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 13-08-2025 06:56 م
الوكيل الإخباري-  قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة ستبدأ بالتراجع يوم الجمعة، على أن تنحسر بشكل كامل يوم السبت.اضافة اعلان


وأكد آل خطاب أن الأجواء ستشهد انخفاضاً تدريجياً على درجات الحرارة اعتباراً من مساء الجمعة، مع عودة الطقس الصيفي الاعتيادي في مختلف مناطق المملكة.
 
 
