تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة ، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان السبت بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 24، وفي البحر الميت 41 - 23، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.

اضافة اعلان

التحذيرات ليوم السبت :