السبت 2025-08-16 12:30 م
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت - تحذيرات

جسر عبدون في العاصمة عمّان
جسر عبدون في العاصمة عمّان
 
السبت، 16-08-2025 08:14 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة ، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان السبت بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 24، وفي البحر الميت 41 - 23، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.

اضافة اعلان

 

التحذيرات ليوم السبت :

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المهندس عمّار عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال بوابة للأعمال من العالم إلى الأردن والمشرق العربي

كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

علم الجزائر

عربي ودولي الجزائر تعلن الحداد

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا وأعلى قيمة سوقية منذ 2010

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في اربد غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنصولك".

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

علما الاردن وباكستان

أخبار محلية الأردن يعزي باكستان

جانب من المضبوطات

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة