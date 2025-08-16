السبت 2025-08-16 12:31 م
 

كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

السبت، 16-08-2025 12:16 م
الوكيل الإخباري-   استمراراً لنهجه الريادي في دعم المبادرات المجتمعية المؤثرة، أعلن كابيتال بنك عن رعايته لدورة تدريبية متخصصة نظمها "الملتقى الثقافي للمكفوفين"، لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية من اكتساب مهارات رائدة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى الرقمي.اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من الحاجة الملحة إلى تدريب متخصص يتيح لذوي الإعاقة البصرية الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأعمال الأكاديمية وإنتاج المحتوى الرقمي وإنشاء مواقع التسويق الإلكتروني.

وركزت الدورة على إكساب المشاركين معرفة شاملة بأساسيات الذكاء الاصطناعي وإتقان هندسة الأوامر (Prompt Engineering)، إضافة إلى تعلم أساسيات البرمجة باستخدام لغات مناسبة وسهلة مثل Python، وتطوير نصوص برمجية صغيرة للتفاعل مع واجهات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع الإنتاجية. كما تعرف المشاركون على آليات إنتاج محتوى متعدد الوسائط يراعي معايير الوصول والشمولية، بما يعزز من استقلاليتهم وإبداعهم الرقمي ويدعم اندماجهم في بيئات العمل المختلفة. 

ومن المتوقع أن تسهم الدورة في تمكين المشاركين من كتابة أوامر دقيقة وفعّالة لتوليد محتوى عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برمجة تطبيقات أو نصوص بسيطة تحسّن سير العمل، وإنتاج مواد مرئية ومسموعة ومكتوبة تلتزم بمعايير الوصول الشامل، مما يفتح أمامهم فرصاً للعمل الحر أو لتطوير مشاريع خاصة قائمة على المعرفة والتقنية.

وأكد كابيتال بنك في بيان صحفي له على أهمية هذه الدورة التدريبة التي تمثل خطوة عملية نحو تمكين ذوي الإعاقة البصرية من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي، وصناعة مستقبلهم بأيديهم، موضحاً أن دعم هذه الدورة ينبع من إيمانه العميق بأن التكنولوجيا، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، هي مفتاح لفرص غير محدودة، وأن من واجب القطاع المصرفي المسؤول أن يضمن وصول هذه الفرص للجميع دون استثناء.

وأشار البنك في بيانه إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع استراتيجيته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والابتكار، وتؤكد دوره كشريك ملتزم بالمبادرات الرقمية الشاملة والمهنية، من خلال حلول مستدامة وجاهزة للمستقبل تدعم الاندماج في سوق العمل وتخلق مسارات نمو جديدة.
 
 
