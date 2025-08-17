الأحد 2025-08-17 11:11 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاحد

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاحد ، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21، إلى 67.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.4 دينارا لجهة الشراء.
الذهب
 
الأحد، 17-08-2025 07:53 ص

وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.6 و60 و45.7 دينارا على التوالي.

Image1_82025177497164366071.jpg

 
 
gnews

