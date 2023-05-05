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الجمعة، 05-05-2023 06:57 م

جاهة آل حماد وآل نخله.. الف مبروك - فيديو وصور

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الوكيل الاخباري توجهت مساء اليوم جاهة كريمة من آل حماد يتقدمهم النائب خليل عطية وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات الكريمة والوجهاء من الأقارب و الأصدقاء إلى ال نخله الكرام لطلب يد صاحبة الصون والعفاف لين محمد أحمد نخله.

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وكان في استقبال الجاهة الكريمة شيوخ وشخصيات ووجهاء آل نخله.


ورحب النائب عطية بالحضور طالبا يد كريمة آل نخله لـ الدكتور محمد حماد فيما رد الدكتور نبيل الشيشاني على طلب الجاهة و عبر في كلمته عن العلاقة الأخوية ومزايا المصاهرة في الإسلام معبرا عن عمق الصلة والثقة بين الطرفين وقرا الجميع الفاتحة بنية القبول والإيجاب.

 











































 




 

 


 

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