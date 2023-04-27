عبدالرحمن ابراهيم الخليلي في ذمة الله

الوكيل الإخباري- يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .

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ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره انعى وفاة العقيد المتقاعد عبدالرحمن ابراهيم الخليلي والد كل من المرحومة وفاء و بسام و احمد و معتصم.



إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك والهم أهله الصبر والسلوان.



اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله اهلً خيراً من اهله وجيران خيراً من جيرانه وناس خيراً من ناسه.



وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد ابو عيشة - طريق المطار.



وسيكون الدفن في مقبرة سحاب وتقبل التعازي في جمعية ال قعوار - البيادر إبتداءً من يوم الخميس و لمدة ثلاث ايام من الساعة ٤ عصرا للساعة ٩ مساءً

إنا لله وإنا إليه راجعون.