الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 04:41 م

مرام بني فواز ،، مبارك مناقشة رسالة الماجستير

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الوكيل الاخباري - أحمد السمامعة أبو أنمار وزوجته وأولادهم وكريماتهم والأحفاد ،يهنئون إبنتهم العزيزة الأستاذة المحامية مرام بني فواز بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير الموسومه " بدور مجلس الأمن في التأثير على عمل المحكمة الجنائية الدولية ".

من جامعة عجلون الوطنية في حزيران 2024
وضمت لجنة مناقشة الرسالة كل من :

الاستاذ الدكتور طلال العيسى - مشرفا ورئيسا

- والدكتور زياد الوحشات

- والاستاذ الدكتور ساره العراسي

مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية.
الف الف مبروك!

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