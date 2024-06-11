مرام بني فواز ،، مبارك مناقشة رسالة الماجستير

الوكيل الاخباري - أحمد السمامعة أبو أنمار وزوجته وأولادهم وكريماتهم والأحفاد ،يهنئون إبنتهم العزيزة الأستاذة المحامية مرام بني فواز بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير الموسومه " بدور مجلس الأمن في التأثير على عمل المحكمة الجنائية الدولية ".



من جامعة عجلون الوطنية في حزيران 2024

وضمت لجنة مناقشة الرسالة كل من :



الاستاذ الدكتور طلال العيسى - مشرفا ورئيسا



- والدكتور زياد الوحشات



- والاستاذ الدكتور ساره العراسي



مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية.

الف الف مبروك!

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