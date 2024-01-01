"إسرائيل" تتحدث عن إعادة احتلال قطاع غزة

الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن الحل الصحيح في قطاع غزة هو تشجيع هجرة سكان غزة إلى الدول التي توافق على استقبالهم، مضيفا أن الجيش سيسيطر بشكل دائم على غزة لضمان الأمن.

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وتابع سموتريتش في اجتماع مع حزبه قائلا إنه ينبغي عليهم إنشاء مستوطنة جديدة في القطاع، مؤكدا أن الحلول المستقبلية لن تكون شبيهة بالحلول السابقة في غزة.

كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إن الحرب على غزة فرصة لتركيز مشروع هجرة لتشجيع سكان غزة على الهجرة إلى دول أخرى، كما اعتبر أن الحرب فرصة لعودة الإسرائيليين إلى المستوطنات بالقطاع.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن نيته دفع سكان القطاع إلى ما سماها "الهجرة الطوعية"، لكن الولايات المتحدة رفضت إعادة احتلال غزة أو تهجير سكانها رغم استمرار في دعمها لإسرائيل.