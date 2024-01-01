الإثنين 01-01-2024
الوكيل الاخباري
 

حملة للتبرع بالدم في عمان لصالح أهالي غزة

مسيرة للمحامين من قصر العدل إلى مجمع النقابات دعما لغزة الاربعاء

7 شهداء بقصف منزل بدير البلح

الناجحون في الامتحان التنافسي - اسماء

تنويه سعودي حول التسجيل للحج

القسام تستهدف جنود إسرائيليين بخان يونس

اجتماع حكومي الثلاثاء

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 22 ألف شهيد

"إسرائيل" تتحدث عن إعادة احتلال قطاع غزة

الحكومة تحذر الأردنيين في اليابان

عاجل

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 22 ألف شهيد

الإثنين، 01-01-2024 05:38 م

"إسرائيل" تتحدث عن إعادة احتلال قطاع غزة

0410


الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن الحل الصحيح في قطاع غزة هو تشجيع هجرة سكان غزة إلى الدول التي توافق على استقبالهم، مضيفا أن الجيش سيسيطر بشكل دائم على غزة لضمان الأمن.

اضافة اعلان


وتابع سموتريتش في اجتماع مع حزبه قائلا إنه ينبغي عليهم إنشاء مستوطنة جديدة في القطاع، مؤكدا أن الحلول المستقبلية لن تكون شبيهة بالحلول السابقة في غزة.

 

كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إن الحرب على غزة فرصة لتركيز مشروع هجرة لتشجيع سكان غزة على الهجرة إلى دول أخرى، كما اعتبر أن الحرب فرصة لعودة الإسرائيليين إلى المستوطنات بالقطاع.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن نيته دفع سكان القطاع إلى ما سماها "الهجرة الطوعية"، لكن الولايات المتحدة رفضت إعادة احتلال غزة أو تهجير سكانها رغم استمرار في دعمها لإسرائيل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
25QGfC4fvxodXMeymdXDJFGNGeziPU2quSE1SPUH

7 شهداء بقصف منزل بدير البلح

591e8797-6xxe12z58gvt7u399xmzlm

القسام تستهدف جنود إسرائيليين بخان يونس

1704119825384

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 22 ألف شهيد

65162_4_1704118725

المقاومة تفجر فوهة نفق بجنود الاحتلال بحي التفاح

12024102016607557183

الدويري: هذه هدية المقاومة للاحتلال بداية رأس السنة

1702580854475

الهلال الأحمر ينقل 6 شهداء بعد قصف بمخيم المغازي

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_acd9e59de02cec449af14f92aadfdc09

الصحة العالمية: استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة

523663

معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال وجنوب غزة

thumbs_b_c_5d94bc5a8c115a4b9af7f8fd48f7b0d4

عائلات محتجزين إسرائيليين تغادر غاضبة اجتماع مجلس الحرب

256254

قادة دول الخليج يؤكدون على ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة

ف

أمضوا أسابيع في صياغتها.. خطة أميركية لمستقبل غزة بعد الحرب

ة

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجنديين في معارك غزة - صور