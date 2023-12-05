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معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال وجنوب غزة

الثلاثاء، 05-12-2023 06:00 م

قادة دول الخليج يؤكدون على ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أكد البيان الختامي للقمة الخليجية 44 التي عقدت بالدوحة اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا، وصولاً لوقف كامل للحرب على القطاع.اضافة اعلان


وناشد البيان المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، مطالبا بإنهاء الاحتلال ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران عام 1967.

ودعا إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.

وأكد ثبات الموقف الخليجي تجاه القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين، وأهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن سكان غزة.

وحذر قادة دول مجلس التعاون الخليجي من مخاطر توسع المواجهات إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي؛ مؤكدين أنه ستكون هناك عواقب وخيمة.

وأعرب البيان عن قلقه البالغ من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطيرة.

ورحبت البيان بشكل خاص بمبادرة السعودية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب في غزة.

 




 

 


 

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