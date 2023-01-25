إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الوكيل الإخباري-أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم طالبات مدارس، اليوم الاربعاء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لمراسل "وفا"، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت مرور جنازة مواطنة فلسطينية ، واعتلت أسطح بعض المنازل في منطقة عصيدة.



وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة زهرة المدائن الأساسية أثناء خروجهن من المدرسة، ما ادى لإصابة العشرات منهن بالاختناق، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين .