الخميس 06-10-2022
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إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

الخميس، 06-10-2022 04:08 م

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

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الوكيل الإخباري- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الخميس، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت البلدة لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية في البلدة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأشار عازم إلى أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الموقع الأثري بحراسة مشددة من جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن الجيش كان قد أغلق الموقع منذ ساعات الصباح، ومنع المواطنين من الدخول إليه كما أجبر أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.

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