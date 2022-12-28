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الأربعاء، 28-12-2022 01:17 م

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

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الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة وسط مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي و المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.


وعلى صعيد متصل، شرع مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، بتسييج أراضٍ في خربة سمرة في الأغوار الشمالية المحتلة.


وقال مسؤول ملف الانتهاكات الإسرائيلية بالاغوار معتز بشارات في بيان، إن المستوطنين شرعوا بتسييج أراض مملوكة للمواطنين إلى الشمال من خربة سمرة بالاغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني الذي يستهدف المنطقة بشكل غير مسبوق.


وكان المستوطنون سيجوا أمس الثلاثاء أرضا رعوية قرب مستوطنة "شيدموت ميخولا"، شرق خربة الفارسية.


يذكر أن المستوطنين ينتهجون سياسة الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الأغوار بطرق عدة، حيث استولوا على آلاف الدونمات الرعوية والزراعية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية خلال السنوات الماضية، عبر طرق مختلفة، ومنها تسييج تلك الأراضي، وجعلها مناطق تابعة للمستوطنات القريبة، أو إقامة بؤر استيطانية جديدة فيها.


الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال خمسة عشر فلسطينيا، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بمخيمي الأمعري وجنين، بينما استمرت المواجهات في بعض المناطق في محافظة الخليل.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.


كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل بالضفة الغربية وعاثت بها خرابا، وذلك بعد احتجاز قاطنيها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية من قبل قوات الاحتلال.

 

بترا


 




 

 


 

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