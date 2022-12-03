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السبت، 03-12-2022 11:44 ص

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين جنوب جنين

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الوكيل الاخباري - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل الفلسطينيين جنوب جنين.

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وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بين بلدتي عجة وجبع، وأعاقت حركة الفلسطينيين بعد إيقاف مركباتهم، والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية عنزة وقرية الجلمة .


وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والضوئية والأعيرة المعدنية، أثناء مطاردة العمال بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية عانين غرب جنين، لمنعهم من الدخول إلى أراضي عام الـ 1948.

 

وفا

 

 


 




 

 


 

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