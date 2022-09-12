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الإثنين، 12-09-2022 02:13 م

إصابات خلال اقتحام جنين والاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا بالضفة

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الوكيل الاخباري- أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة بجروح، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في عدة أحياء.


وأوضحت أن شابا فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال في قدمه، كما أصيب ثلاثة مواطنين بينهم فتاة بشظايا.


وفي الاطار ذاته، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 23 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.


وأشار نادي الاسير الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل ونابلس ورام الله والبيرة وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الثلاثة والعشرين بزعم أنهم مطلوبون.

 




 

 


 

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