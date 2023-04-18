إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

الوكيل الاخباري - أصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر استنشاقهم للغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في قريتي جلبون والجلمة شمال شرق جنين.

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وذكر رئيس مجلس قروي جلبون ابراهيم أبو الرب لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى الى إندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شنت حملة تمشيط وتفتيش واستجوبت العديد من الفلسطينيين بعد التدقيق في هوياتهم واحتجازهم، كما داهمت سوبر ماركت الوادي بهدف الإستيلاء على كاميرات المراقبة .



وأضاف، أن قوات الاحتلال تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء من القرية جراء إلحاقها اضرار بمحول الكهرباء.

وفا