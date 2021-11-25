الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 01:16 م

إصابات في سلواد واقتحام عدد من بلدات وقرى رام الله

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الوكيل الإخباري-أصيب فرد على الأقل بجروح، والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة سلواد، شمال مدينة رام الله.

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وأفادت مصادر محلية ل وفا بأن الأسير المحرر شحادة علي شحادة أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح، عقب اقتحام منزله، فيما أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في البلدة.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين في سجون الاحتلال أكرم ورأفت حامد في سلواد، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما وعاثت فيها فسادا. كما اقتحمت منزل ناصر حامد وهو قريب الأسير المحرر شحادة الذي تعرض للاعتداء.


وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي دير أبو مشعل، وكوبر شمال رام الله دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات، كما اقتحمت قرية صفا غرب رام الله وسلمت الأسير المحرر رشاد كراجة بلاغا لمراجعة مخابراتها.

 

وفا

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