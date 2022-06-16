الخميس 16-06-2022
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الخميس، 16-06-2022 10:27 ص

إصابة 3 صيادين برصاص الاحتلال في غزة

احتلال بحر


الوكيل الإخباري - أصيب ثلاثة صيادين بجروح، اليوم الخميس، برصاص جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

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وأفادت مصادر، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص على مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر السودانية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، إضافة إلى تدمير محرك مركب الصياد حسام بكر.


يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكب الصيد.

 

وفا


 




 

 


 

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