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الجمعة، 26-04-2024 06:10 م

فيديو- انقلاب مركبة وزير الأمن القومي الاسرائيلي بن غفير

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الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نقل للمستشفى بعد إصابته في حادث مروري في مدينة الرملة.

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوزير المتطرف أصيبا بعد انقلاب سيارة كان يستقلها في حادث مروري قرب مكان عملية الطعن التي شهدتها مدينة الرملة في وقت سابق اليوم.

 

 




 

 


 

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