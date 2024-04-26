فيديو- انقلاب مركبة وزير الأمن القومي الاسرائيلي بن غفير

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نقل للمستشفى بعد إصابته في حادث مروري في مدينة الرملة.

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوزير المتطرف أصيبا بعد انقلاب سيارة كان يستقلها في حادث مروري قرب مكان عملية الطعن التي شهدتها مدينة الرملة في وقت سابق اليوم.





📹- انقلاب سيارة الوزير في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير" وتعرّضه لإصابة نقل على إثرها للمستشفى، في حادث سير في مدينة الرملة pic.twitter.com/F1p6v0RT5e April 26, 2024