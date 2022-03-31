إصابة 7 فلسطينيين بحالة خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في جنين

الوكيل الإخباري - أصيب، صباح اليوم الخميس، سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين ومخيمها، بينهم ثلاث بحالة الخطر.

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وأفادت مصادر بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها سبعة مواطنين بالرصاص.



وأفادت وزارة الصحة في فلسطين بأن 3 إصابات خطيرة وإصابة طفيفة وصلت مستشفى ابن سينا في المدينة، كما وصلت 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف إلى مستشفى جنين الحكومي.



وأشارت الوزارة إلى أن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط مستشفى جنين الحكومي دخل إلى قسم الطوارئ وأربك العمل بالمستشفى.

وفا