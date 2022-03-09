الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يلتقي وجهاء محافظة معان

شركات التخليص: حركة نقل البضائع سوف تتأثر إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية

الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

ولي العهد يتابع تمرين "استجابة النشامى" لمحاكاة سيناريو هجوم إرهابي - صور

الخارجية: اخراج 120 أردنياً وعائلاتهم من سومي الاوكرانية

دعوة عاجلة للأردنيين في سومي

التعليم العالي: شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض

جهود لتأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين لخارج سومي

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 09-03-2022 10:41 ص

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من جنين

9999075779


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين.

اضافة اعلان


وذكرت مصادر أمنية ، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: خالد محمد الحاج، ومحمد احمد سوقية، ومحمود كامل العيه من حي الهدف وواد برقين، وسط إندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.


وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، ابراهيم لبيب نواصرة، والأسير المحرر علي نواصرة، بعد أن داهمت منزليهما في قرية فحمة، كما احتجزت الشقيقين عبد الله وعثمان مراعبة بعد إستجوابهما.


واندلعت مواجهات في القرية بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية باتجاههم، دون وقوع إصابات.

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GewQbiwdLL5x3HK93Sjym0nN2IMcl4kilg6Z1tfx

تمديد توقيف 11 أسيرا من جنين لفترات مختلفة

thumb-4

الأسير أنس حثناوي من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

d5984917256c95aedf6cf7d0eebc9cb1

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا فلسطينيا من الضفة

FD5T4bqXMAMx1e3

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أسيران محرران من الخليل

images

الاحتلال يعتقل شابا من الزاوية غرب سلفيت

1561360526Akeam

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة الرام شمال القدس

أخبار متعلقة
helal-1

شهيد و20 إصابة برصاص الاحتلال غرب جنين

143047-0714918009772847-60696240-8070175773-782144463328-5552913103-59395456

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين

YHMb6

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين

b4685b0fd91d951f9fee7299b74adbb4

فلسطين.. مواجهات مع الاحتلال في أريحا

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

OIF (3)

إصابة 9 فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في كفر عقب