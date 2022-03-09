الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من جنين

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين.

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وذكرت مصادر أمنية ، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: خالد محمد الحاج، ومحمد احمد سوقية، ومحمود كامل العيه من حي الهدف وواد برقين، وسط إندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، ابراهيم لبيب نواصرة، والأسير المحرر علي نواصرة، بعد أن داهمت منزليهما في قرية فحمة، كما احتجزت الشقيقين عبد الله وعثمان مراعبة بعد إستجوابهما.



واندلعت مواجهات في القرية بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية باتجاههم، دون وقوع إصابات.





وفا

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