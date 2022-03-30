الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 08:32 ص

الاحتلال يعتقل ستة شبان من جنين

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة شبان من بلدة يعبد وقرية بير الباشا، جنوب غرب و جنوب جنين.

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 وأوضحت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد واعتقلت الشابين ربيع لؤي، ومهدي بلال حمارشة، والأسير المحرر عدنان ياسين حمارشة، ومحمد رافع أبو بكر، ويزن أحمد حمارشة شقيق الشهيد ضياء، وداهمت منزله وحطمت محتوياته، فيما اعتقلت الأسير المحرر قدري عياض غوادرة من قرية بير الباشا.


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات وجرافة عسكرية قد اقتحمت بلدة يعبد ونشرت فرق القناصة على أسطح المنازل، بينما انتشر الجنود في أحياء البلدة وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

 

وفا


 




 

 


 

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