الاحتلال يعتقل 13 مواطنا فلسطينيا من السيلة الحارثية في جنين

الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، طالت 13 مواطنا فلسطينيا.

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وذكرت مصادر أمنية ل وفا، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية، وهم: عدنان عبد الباسط جردات، منتصر احمد جردات، جمال خالد جبارين، محمد نبيل زيود، يوسف محمد طحاينة، هاني جردات، خالد حسين جرادات، أسامة محمد الشلبي، ونجله أسيد، موسى ناهد زيود، طلعت محمد جردات، ادم محمد طحاينة، خطاب وضاح شواهنه، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.



يذكر ان مواطنين فلسطينيين اثنين، استشهدا يوم أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، ومواطن ثالث من مخيم العروب، عند مدخل بيت فجار جنوب بيت لحم.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قريتي فقوعة وزبوبا وكثفت من تواجدها العسكري ونفذت عملية إنزال جوي من طائرة عمودية بين قريتي مركة وبئر الباشا في محافظة جنين.



وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محافظة جنين واقتحمت قريتي زبوبا وفقوعة بمحاذاة جدار الضم وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.



وكانت قوات الاحتلال، قد نفذت الليلة الماضية عملية إنزال جوي من طائرة عمودية في الجبال بين قريتي مركة وبئر الباشا ونشرت فرقة مشاة في تلك المنطقة وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المستوطنين مارسوا أعمال العربدة على مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين.



وفا

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