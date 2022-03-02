الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

عدسة الوكيل ترصد فرحة الأردنيين العائدين من أوكرانيا إلى الأردن - صور

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

الأربعاء، 02-03-2022 12:13 م

الاحتلال يعتقل 13 مواطنا فلسطينيا من السيلة الحارثية في جنين

الاحتلال


الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، طالت 13 مواطنا فلسطينيا.

اضافة اعلان


وذكرت مصادر أمنية ل وفا، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية، وهم: عدنان عبد الباسط جردات، منتصر احمد جردات، جمال خالد جبارين، محمد نبيل زيود، يوسف محمد طحاينة، هاني جردات، خالد حسين جرادات، أسامة محمد الشلبي، ونجله أسيد، موسى ناهد زيود، طلعت محمد جردات، ادم محمد طحاينة، خطاب وضاح شواهنه، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.


يذكر ان مواطنين فلسطينيين اثنين، استشهدا يوم أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، ومواطن ثالث من مخيم العروب، عند مدخل بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قريتي فقوعة وزبوبا وكثفت من تواجدها العسكري ونفذت عملية إنزال جوي من طائرة عمودية بين قريتي مركة وبئر الباشا في محافظة جنين.


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محافظة جنين واقتحمت قريتي زبوبا وفقوعة بمحاذاة جدار الضم وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.


وكانت قوات الاحتلال، قد نفذت الليلة الماضية عملية إنزال جوي من طائرة عمودية في الجبال بين قريتي مركة وبئر الباشا ونشرت فرقة مشاة في تلك المنطقة وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة.


وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المستوطنين مارسوا أعمال العربدة على مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
9998514386

الاحتلال يستدعي مواطنا فلسطينيا من مخيم عقبة جبر في أريحا

636173085254165169

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا من الضفة بينهم 13 من جنين

CG6c1

مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت

fy-almkbr

الاحتلال يعيد هدم منشآت تجارية في حزما

9t08j

مستوطنون يعتدون على مزارعين في قرية كيسان شرق بيت لحم

608RP

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل وبالعمل في محمية طبيعة جنوب الخليل

أخبار متعلقة
ed7UA

شرطة الاحتلال تعتقل شابا من جنين داخل أراضي الـ48

YHMb6

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

9999160371

الاحتلال يعتقل شابين من قرية عنزة جنوب جنين

9b51c588f84de538b40b57ab0221f6ab-jpg-53584733069784181

الاحتلال يعتقل 29 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة

thumb

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من سكن الجامعة العربية الأمريكية في جنين