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الخميس، 02-03-2023 10:44 ص

إضراب شامل يعم أريحا حدادا على روح الشهيد محمود حمدان

اضراب


الوكيل الإخباري - عمّ الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظة أريحا والأغوار، حدادا على روح الشهيد محمود جمال حسن حمدان (22 عاما)، الذي ارتقى خلال عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر أمس.

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ومنذ ساعات الصباح، أغلقت المحال التجارية أبوابها في مدينة أريحا وقراها ومخيماتها، فيما عطّلت المدارس والمؤسسات العمل، تلبية لحركة "فتح".


واستُشهد الشاب حمدان، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.


يذكر أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 67 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين.

 

وفا


 




 

 


 

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