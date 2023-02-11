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السبت، 11-02-2023 04:39 م

مستوطنون يعتدون على راعي أغنام غرب أريحا ويهددونه بالسلاح

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الوكيل الإخباري- اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على راعي أغنام أثناء رعيه أغنامه، في منطقة المعرجات غرب أريحا، وقاموا بتهديده بالسلاح.

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وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين حسن مليحات لـ"وفا": إن ثلاثة من المستوطنين المسلحين هاجموا المواطن الفلسطيني محمد خالد كعابنة (70 عاما) أثناء رعيه أغنامه في أرض الرعوية في منطقة عرب المليحات بطريق المعرجات، واعتدوا عليه بالضرب.


وأضاف، أن هؤلاء المستوطنين هددوا المواطن الفلسطيني كعابنة بالسلاح لمغادرة المرعى.


وتكررت هجمات مستوطنين، خاصة في الأيام الأخيرة على رعاة أغنام في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.

 

وفا

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