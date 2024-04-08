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الإثنين، 08-04-2024 06:14 ص

إعلام مصري: تقدم المباحثات بين حماس وإسرائيل بشأن الهدنة بغزة

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الوكيل الاخباري - قالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، فجر الاثنين، إن تقدما طرأ على المباحثات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وتحدثت عن توافق على محاور أساسية بين كافة الأطراف، وذلك في ظل إتمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السادس.

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وأضافت القناة نقلا عن مصدر أن الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل المحتجزين والأسرى وآليات عودة النازحين في قطاع غزة، مشيرة إلى مغادرة وفد قطر وحماس والعودة للقاهرة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي.


وذكرت القناة في تصريحات نقلتها أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن هناك توافقًا مصريًا أميركيًا قطريًا على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية في قطاع غزة بشكل فوري.


وأشارت القناة إلى جهود مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


قبل ذلك تحدثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن لقائها مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وتكرارها مطالبها المقترحة في 14 مارس/آذار قبل أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار في 25 مارس/آذار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأكّدت الحركة في بيانها الأحد، أنها متمسكة بمطالبها، وحريصة على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.


وشددت أيضا على ضرورة عودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وإغاثة الفلسطينيين، وبدء إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.


كما أكّدت إصرارها مع كل الفصائل الفلسطينية على تحقيق إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.


 




 

 


 

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